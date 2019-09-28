Son Dakika Haberleri: Hazreti Pir'in dergahında unutulan aşure geleneği
Son Dakika Güncel Haber

Hazreti Pir'in dergahında unutulan aşure geleneği

1 saat önce

Asırlardır Mevlevi usüllerine göre Hazreti Mevlana'nın dergahında pişirilen ve unutulmaya yüz tutmuş aşure kaynatma merasimi, 94 yıl aradan sonra Konya'da İnsan ve İrfan Vakfı tarafından yeniden başlatıldı.

Hazreti Pir'in dergahında unutulan aşure geleneği, System.String[]

Asırlardır Mevlevi usüllerine göre Hazreti Mevlana'nın dergahında pişirilen ve unutulmaya yüz tutmuş aşure kaynatma merasimi, 94 yıl aradan sonra Konya'da İnsan ve İrfan Vakfı tarafından yeniden başlatıldı.

Mevlana Türbesi'nin avlusunda, Mevlevi usüllerine göre kaynatılan ve 94 yıl aradan sonra yeniden uygulanmaya başlanan gelenekte, 3 ton aşure yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu da kazanların kaynadığı sırada ilahi söyledi.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Fatih Çıtlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir geleneği başlatmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi biz yapan merasimleri diri tutmak zorundayız. Bunlardan biri de AŞ geleneğidir. Aşure geleneği, hüzünle muhabbetin birleştiği, bizi biz yapan değerlerin belli bir merasimle insanlara sunulmasıdır." dedi.

"Burada birbirinden farklı hububatlar herkesin sevdiği bir yiyeceğe dönüşüyor ama en önemlisi, Konya'da 94 yıldır yapılmayan ancak bundan önce asırlarca devam etmiş bir geleneği Hazreti Mevlana'nın dergahında yeniden başlattık." ifadesini kullanan Çıtlak, "Konya'daki bu asitanede Hazreti Hüseyin efendimizden başlayarak tüm şehitlerimiz anılırdı ve bu AŞ herkese dağıtılırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile vakfımızın katkılarıyla güzel insanlarla bu aşureyi kaynatıyoruz. Bu aşure normal bir aşure değil. En az 400 senelik geleneklerle kaynatılıyor. Yani tamamıyla geçmişteki gibi aslına uygun bir şekilde yapılıyor." diye konuştu.

Merasimin ardından 3 ton aşure, türbeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlara dağıtıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi, İstanbul, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşanan deprem sonrası İstanbullular ikinci geceyi de dışarıda geçirdi
İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 16:45:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazreti Pir'in dergahında unutulan aşure geleneği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]