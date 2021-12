Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı (2)- Yeniden - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde 2017'de başlayan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, türbenin inanç turizmi açısından önemli bir merkez olacağını ve 2022 yılında 300 bin ziyaretçinin geleceğini hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi restorasyon çalışmaları kapsamında tarihsel araştırmalar yapılıp, ihtiyaçlar tespit edildi. Restore edilen türbenin etrafına yeme-içme, kurban kesim yeri, aşevi, kafeterya, sosyal donanımlar, cami, çarşı, dinlenme ve seyir terası yapıldı. Bölgenin taşıdığı dini ve sosyal değerlerin bütüncül olarak ele alındığını çalışmalar kapsamında türbe yerine dokunulmadan onarım yapıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, restorasyon çalışmaları için 92 milyon 300 bin TL'nin harcandığını belirterek türbenin yanına taştan ve 400 kişilik bir cami yapıldığını söyledi. Türbenin ise daha önce betonarme bir yapıda olduğunu ve yeri değiştirilmeden dış katmanının sökülüp, yeni sıva yapıldığını aktardı.'1600-1700 YILLARI ARASINDA TÜRBE OLARAK YAPILMIŞ'Çalışmaların bitmesi ile 2022'de 300 bin ziyaretçi hedeflediklerini belirten Bozkurt, şunları söyledi: "Hazreti Ukkaşe'nin peygamber efendimiz döneminde yaşamış önemli sahabelerinden birisi olduğunu bilmek gerekiyor. Burası aslında 1600-1700 yılları arasında ilk defa bir türbe olarak yapılmış, daha sonra 1900'lü yıllarda Abdülhamit Han tarafından tekrar onarım görmüştür. Burada son olarak 17 adet iş yeri, kafeterya, açık ve kapalı otopark gibi gerek engelli gerek yürüme güçlüğü yaşayan yaşlı tüm vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı düşünülerek yapılmıştır. Yapım aşaması ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın mahiyetinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz tarafından yapılmıştır."'İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN DURAK NOKTASI'

Bozkurt, proje kapsamında vatandaşların her ihtiyacının ayrıntısına kadar düşünüldüğünü dile getiren Bozkurt, "Burası, sahabelerin yer aldığı noktalardan bir tanesi. Burası; bölge illere ve türbenin konumuna bakıldığı zaman, inanç turizmi açısından bir durak noktası. Gaziantep de kültür turizmi açısından başlangıç noktamız. O yüzden burası oldukça önemli. Ziyaretçiler için burada her şey düşünüldü. Özellikle otopark, engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için asansör gibi, her adım burada oluşturuldu" diye konuştu.