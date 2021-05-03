Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı - Son Dakika

Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı

03.05.2021 12:36

Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonu yılsonunda bitiyor Hazreti Ukkaşe türbesi baştan sona yenilendi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Hazreti Ukkaşe türbesinde 4 yıldır süren restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarında...

Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonu yılsonunda bitiyor

Hazreti Ukkaşe türbesi baştan sona yenilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Hazreti Ukkaşe türbesinde 4 yıldır süren restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Projeye son noktayı koymak üzere olduklarını aktaran proje sorumlusu Levent Arıkan, türbeyi Ukkaşe Hazretlerine yakışacak şekilde tekrardan inşa ettiklerini söyledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Durmuşlar Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ukkaşe türbesinde 2017 yılında başlanan restorasyon ve çevre düzenlemesi projesinde sona yaklaşıldı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi Onarım ve Çevre Düzeni Projesi'nde yüzde 90'lık bir ilerleme kaydedildi. Tarihsel araştırmalar yapılarak türbenin durumu ve ihtiyaçları tespit edildikten sonra başlanılan proje kapsamında Ukkaşe Hazretleri'nin mezarına hiç dokunulmadı. Türbe yapılan restorasyonla birlikte doğayla iç içe bir hale bürünürken restorasyon çalışmaları ve pandemiye rağmen türbenin ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Uhud, Hendek ve Bedir savaşlarına katıldığı ve savaş esnasında kılıcı kırıldığı için Peygamber Efendimiz'in ona verdiği bir hurma dalını kılıç gibi kullandığı rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin türbesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bu yılın sonuna doğru türbedeki çalışmaların noktalanacağını belirten proje sorumlusu Levent Arıkan, yaptıkları çalışmalarla türbeye daha güzel bir hal kazandırdıklarını söyledi.

"Projeye son noktayı koymak üzereyiz"

Projenin Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ihale etmiş olduğu Hazreti Ukkaşe Hazretlerinin türbesinin restorasyon ve çevre düzenleme işi olduğunu aktaran Arıkan, genel anlamıyla yapılacak işlerin tamamlandığını sadece çevre düzenlemesinin kaldığını söyledi. Projede sona yaklaştıklarını ifade eden Arıkan, "Son noktayı koymak üzereyiz. Burada türbeyi ziyarete gelecek olan vatandaşların kullanabilmesi için camimizi ve türbemizi yeniledik. Çarşı inşa edildi. Kafeteryamızı tamamladık. Yürüyüş yolları, piknik alanları, kesimhane, aşevi, ahır ve samanlık inşa ettik. Proje bu şekilde oldu. Ziyaretçilerimiz pandemiden dolayı pek gelmiyor ancak gelip ziyaret edenler de oluyor. Projeye dair hep olumlu tepkiler aldık. Gelen ziyaretçiler çok beğeniyor. Bir an önce projeyi tamamen bitirip türbeyi halkımızın ziyaretine açacağız. Türbenin iç kısmına kesinlikle hiç dokunulmadı. Sadece kabuk kısmında çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.

"Ukkaşe Hazretlerine yakışacak şekilde inşa ettik"

Türbenin eski durumunun pek iç açıcı olmadığını, dağınık bir durumda olduğunu sözlerine ekleyen Arıkan, "Kullanıma uygun olmayan bir alan mevcuttu. Düzensiz bir alandı. Burada yaptığımız çalışmalarla türbeye daha güzel bir hal kazandırdık. Büyük bir komplekse dönüştü. Ukkaşe Hazretlerine yakışacak şekilde yeniden inşa ettik. Pek yakın zamanda da hizmete açacağız. Yani artık buraya gelen vatandaşlar bir günlerini burada rahatlıkla geçirebilirler. Vatandaşlar hiç sıkılmadan, alışverişlerini yaparak, kafeteryada oturarak, piknik yaparak, türbede ibadet ederek vakitlerini geçirebilirler" dedi.

"Eski haline göre çok değişmiş"

Eşi ve bebeğiyle türbeyi ziyaret etmeye gelen Eser Babacan ise Gaziantep'ten geldiklerini belirterek, "Maşallah türbenin çevre düzenlemesi çok güzel olmuş. Mübarek Hazreti Ukkaşe Hazretleri önemli sahabelerimizdendir. Çok güzel bulduk. Türbenin her tarafı yenilenmiş. Allah yapan ve yaptırandan razı olsun. Burası önemli bir yer sık sık geliriz. Eski haline göre çok değişmiş. Şimdiki hali pek daha güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında alanda kurban kesim yeri, aşevi, mutfak, yıkama mekanları, kafeterya, piknik birimleri, tuvaletler, sosyal donanımlar, cami, türbe, şadırvan, imam evi, çarşı, dükkanlar, dinlenme ve seyir terasları bulunuyor.

Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Gaziantep, Nurdağı, piknik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor         
13:12
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor         
12:23
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı         
12:13
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var         
12:04
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi         
11:58
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek         
11:14
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:21:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement