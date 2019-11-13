Hazro Belediyesi'ne kayyum atandı

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik, görevden alındı. Yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17920 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Hazro Kaymakamı Ali Öner Hazro Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR