Son Dakika Haberleri: Hazro'da 17 Köy Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı

Hazro'da 17 Köy Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan 17 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hazro'da 17 Köy Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan 17 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Hazro ilçesinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçenin kırsal köylerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, 17 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İlçe Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş devreye girerek yolların açılması için gerekli talimatları verdi. Kaymakam Diktaş'ın talimatlarının üzerine yolları kapalı köylerde karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak kardan dolayı kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılmasının beklendiği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hazro, Güncel
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