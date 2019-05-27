Son Dakika Haberleri: Hazro'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü

Hazro'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı.

Hazro'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, System.String[]


 
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü
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Hazro Devlet Hastanesi
Güvenlik önlemi
Ambulans ve güvenlik güçleri
Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,
 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:30 Kaynak: DHA
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