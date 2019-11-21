Son Dakika Haberleri: Hazro'da çiftçilere 14 bin meyve fidanı dağıtıldı
Son Dakika Güncel Hazro'da çiftçilere 14 bin meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Hazro'da çiftçilere 14 bin meyve fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çiftçilere 14 bin 310 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Hazro'da çiftçilere 14 bin meyve fidanı dağıtıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çiftçilere 14 bin 310 adet meyve fidanı dağıtıldı.


Hazro Hükümet Konağı önünde düzenlenen fidan dağıtım programına Diyarbakır Vali Yardımcısı Hazro Kaymakam Vekili Ali Öner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İsen ve çok sayıda çiftçi katıldı. Burada konuşan Kaymakam Vekili Öner, 9 bin Antep fıstığı, 3 bin ceviz, 2 bin badem ve 310 adet de zeytin fidanının çiftçilere dağıtıldığını söyledi. Öner, "Dağıttığımız fidanlardan Antep fıstığı yüzde 100 hibeli diğerleri ise yüzde 75 hibeli olarak çiftçilerimize verilmiştir. Dağıtılan bu ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından belirlenen çiftçilere fidanları dağıtıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Hükümet, Hazro, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
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