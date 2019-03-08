Son Dakika Haberleri: Hazro'da Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Başladı

Hazro'da Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Başladı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yaşlılar için evde bakım hizmeti başladı.

Hazro'da Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Başladı, System.String[]
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yaşlılar için evde bakım hizmeti başladı.

Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş'ın talimatları doğrultusunda, yalnız yaşayan yaşlılar için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda oluşturulan ekip yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ev bakımlarını yapmaya başladı. Ekipler, gittikleri evlerde vatandaşların temizlik ve bakımlarını yaparak kirlileri de Hazro'da yıkayıp temizledikten sonra ailelere tekrar ulaştırıyor.

Hizmet ile ilgili bilgi veren Kaymakam Diktaş, her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti. Kaymakam Diktaş, belirledikleri ekiplerin 15 günde bir yaşlıları evlerinde ziyaret ederek temizlik ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

50 hanede yaklaşık 80 yaşlıya ulaşılırken, hizmetin 15 günde bir verileceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Yusuf Osman Diktaş, Diyarbakır, Hazro, Güncel
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