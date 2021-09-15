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HBB 8 ayda 456 bin metrekare parke yol döşedi - Son Dakika

HBB 8 ayda 456 bin metrekare parke yol döşedi

15.09.2021 15:14
HBB 8 ayda 456 bin metrekare parke yol döşedi, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin sosyal ve kültürel yönünün yanı sıra fiziki koşullarının da her geçen gün daha iyi hale gelmesi için tüm birimleriyle çalışıyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2021 yılının ilk 8 ayı içerisinde yol yapım çalışmaları kapsamında 456 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi. Zaman içerisinde yıpranıp vatandaşların ulaşımda sorun yaşamasına neden olan noktalarda, binlerce metrekare yola kilitli parke taşıdöşeyen ekipler, kentte ulaşım rahatlığı sağlama noktasında büyük bir adım attı.

7 BİN METRE KALDIRIM YAPILDI

7 bin metre uzunluğunda engelli vatandaşların kullanımına uygun kaldırım çalışması da gerçekleştiren HBB ekipleri, hem Hatay'a yakışan düzenli bir kent görünümü elde etti hem de kente tüm vatandaşların güvenle kullanabileceği yürüme alanları kazandırdı.

350 NOKTADA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI

Yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra 350 farklı noktada kaldırım onarım çalışması gerçekleştiren ekipler gelecek günlerde de çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

HBB 8 ayda 456 bin metrekare parke yol döşedi

Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel HBB 8 ayda 456 bin metrekare parke yol döşedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HBB 8 ayda 456 bin metrekare parke yol döşedi - Son Dakika
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