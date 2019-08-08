Son Dakika Haberleri: HBB asfalt çalışmalarında hız kesmiyor
Son Dakika Güncel Haber

HBB asfalt çalışmalarında hız kesmiyor

2 saat önce

HBB bu çalışmaların bittiği yerlerdeki üstyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

HBB asfalt çalışmalarında hız kesmiyor, System.String[]

Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nin 2. büyük anayolu olma özelliğine sahip Uğur Mumcu Caddesi'nde asfalt serim ve yol çizgi çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşan Kurban Bayram öncesi yolu bölge halkının hizmetine sunan HBB yetkilileri, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

Karaağaç, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:50 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HBB asfalt çalışmalarında hız kesmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]