HBB asfalt çalışmalarında hız kesmiyor
2 saat önce
HBB bu çalışmaların bittiği yerlerdeki üstyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:50 Kaynak: Bültenler
Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nin 2. büyük anayolu olma özelliğine sahip Uğur Mumcu Caddesi'nde asfalt serim ve yol çizgi çalışmalarını tamamladı.
Yaklaşan Kurban Bayram öncesi yolu bölge halkının hizmetine sunan HBB yetkilileri, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.
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