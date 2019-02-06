HBB Aykome Şubat Ayı Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kilisli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin altyapı konusunda eksiklikleri gündeme getirilerek çözüm maddeleri görüşüldü.

TOPLANTIDA 3 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

AYKOME Şube Müdürü Osman Tamer Sırım'ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Hatay Devlet Hastanesi civarı yapımı devam eden 25.000 kişilik stadyum ve 3.500 kişilik spor salonu için altyapısı bulunmayan kurumların çalışmalarını tamamlanması talebi, Vodafone Net iletişim Hiz. A.Ş.'nin 10 yıllık geçiş hakları ve kazı izinlerinin verilmesi talebi, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kazı ruhsatı verilmesi talebi ve ek gündem maddesi olarak HATSU tarafından yapılan abone bağlantıları maddeleri görüşülerek karara bağlandı.