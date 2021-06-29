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HBB Başkanı Savaş, Dağ Ceylanlarının yaşam alanının korunmasını istedi - Son Dakika

HBB Başkanı Savaş, Dağ Ceylanlarının yaşam alanının korunmasını istedi

29.06.2021 15:13
HBB Başkanı Savaş, Dağ Ceylanlarının yaşam alanının korunmasını istedi, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, gazella gazella dağ ceylanlarının da yaşadığı alanların kısıtlanmamasını istedi.

Kırıkhan'da Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç ile birlikte konu hakkında açıklamalarda bulunan Savaş, dağ ceylanlarının yaşam alanına daha önce çimento fabrikası kurulmasının düşünüldüğünü ancak bu girişimden yargı kararı ile vazgeçildiğini hatırlattı.

SAVAŞ: BU COĞRAFYADA YAŞAYAN TÜM CANLILAR BİZE EMANET

Bölgedeki 133 bin dönümlük yaban hayatı alanının 8 bin dönümünün madencilik faaliyetlerinin yürütülmesini de kapsayacak şekilde insanların kullanımına açıldığını öğrendiklerini söyleyen Savaş, bu karara karşı çıkacaklarını ifade etti. Savaş, "Bu coğrafya hepimizin ve burada yaşayan tüm canlılar bize emanet. Emanetimize sahip çıkalım. Resmi kurumlar, özel teşebbüsler, STK'lar olarak yaşamak isteyen canlılara katkı sunalım" dedi.

Gazella gazella dağ ceylanlarının EXPO 2021 Hatay'ın maskotu olduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, EXPO aracılığıyla dağ ceylanlarını tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç de hem bölgedeki dağ ceylanlarının popülasyonu hem de bölgedeki madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

BÖLGE 2019 YLINDA KORUMA ALTINA ALINMIŞ

Türkiye'de yok olduğu düşünülen dağ ceylanlarının Kırıkhan'da, Suriye'ye sıfır noktasında, yaşadığını tespit ettiklerini söyleyen Öğünç, "2009 yılında yaklaşık 100 olan gazella gazella dağ ceylanlarının sayısı, 2020 yılının sonunda bin 141'e ulaştı. Şu anda 133 bin dönümlük bir alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. Dağ ceylanları ile birlikte nesli tehdit altında olan çizgili sırtlan, saz kedisi, oklu kirpi, kayalık gerbili de bu bölgede yaşıyor" diyerek alanın 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından koruma altına alındığını açıkladı.

ÖĞÜNÇ: ÇİMENTO FABRİKASININ YAPILMASI BİYOÇEŞİTLİLİKLE BİRLİKTE İNSANLARIN GEÇİM KAYNAKLARINA DA ZARAR VERECEKTİR

Bölgedeki en büyük sorunlardan birinin madencilik faaliyetleri olduğunu da ifade eden Öğünç, "Madenciliğe karşı değiliz. Bu tür yatırımlar yapılırken bölgedeki biyoçeşitlilik, bitki örtüsü ve yerleşim alanı dikkate alınsın. Tarım ve küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bu bölgede bir çimento fabrikasının yapılması, biyoçeşitlilikle birlikte insanların geçim kaynaklarına da zarar verecektir. Bunun için de bu tür yatırımlara karşıyız. İtirazımız karar vericiler tarafından haklı bulundu.Karar bugüne kadar durduruldu. Şu anda benzer bir sorun var. 8 bin dönümlük alanın korunan alanın dışına çıkarıldığını öğrendik" dedi.

ÖĞÜNÇ, BAŞKAN SAVAŞ İLE BİRLİKTE YATIRIMCILARA SESLENDİ

Öğünç, bu tür faaliyetlere yatırım yapan yatırımcılara da seslendi.

Yatırımcıların bu tür özel alanlardan uzak durmasını dileyen Öğünç, "Yatırımlar yapılsın ancak yatırımcılar lütfen bu sahadan uzak dursun. Farklı yerlerde yapılsın, biz de yardımcı olalım. Beklentimiz 133 bin dönümlük bu alanda bu tür faaliyetlere izin verilmemesi yönündedir. Bu hayvanlar da bulundukları ortamda yaşamlarına mutlu bir biçimde devam etsin" çağrısında bulundu.

ÖĞÜNÇ: DAĞ CEYLANLARIMIZ TEK BAŞINA ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDEBİLİYOR

Öğünç son olarak Hatay dağ ceylanlarının tüm dünyanın ilgi odağında olduğunu belirtti. Yakın zaman önce İtalya'nın RAI kanalından ve New York Times dergisinden gelerek bölgede çekim yapıldığını anlatan Öğünç, "Bugün 100 taş ocağını yan yana koysanız bu mecralara konu olmaz ancak dağ ceylanlarımız tek başına ülkemizi uluslararası arenada temsil edebiliyor. Bu yönden bile korunmayı hak ediyor" diyerek dağ ceylanlarının ülkenin tanıtımında büyük rol oynadığını söyledi.

HBB Başkanı Savaş, Dağ Ceylanlarının yaşam alanının korunmasını istedi

Madencilik, Kırıkhan, Savaş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel HBB Başkanı Savaş, Dağ Ceylanlarının yaşam alanının korunmasını istedi - Son Dakika


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