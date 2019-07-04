HBB çevre sağlığı için görev başında
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin kente etkileri ve bu etkilerin neden olacağı olumsuzlukların azaltılması için Hatay İli Karbon Ayak İzi Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:51 Kaynak: Bültenler
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'in tarafından fon desteği sağlanan, Hatay İli Karbon Ayak İzi Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamındaki Paydaş Grubu Çalıştayı'na, 3 Temmuz Çarşamba günü alanında uzman akademisyenler, ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilçe belediye temsilcileri, ilgili meslek odaları, büyük sanayi kuruluşları, organize sanayi müdürlükleri ve Büyükşehir Belediyesi birimleri katılım gösterdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Vekili Mustafa Dönmez'in açılış konuşması ile başlayan çalıştay, daha sonra yüklenici firmanın proje tanıtımı ve yapılacak eylem planında paydaşların yapacağı katkılar üzerine sunumu ile devam etti.
Çalıştayın ikinci kısmında ise paydaşların etkin olabilecekleri konular üzerinde oluşturulmuş olan grup çalışmaları yapıldı. Çalıştayda, Hatay genelinde sera gazı emisyon envanterinin nasıl hesaplandığı ve bundan sonra neler yapılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı
Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı
Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu