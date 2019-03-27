HBB'den İşçi Personellerine İkramiye

HBB'nin 418 işçi personeline toplamda 835 bin Türk Lirası tutarındaki ikramiyeyi dağıtması, Büyükşehir personelinin yüzünü güldürdü. Her türlü hak ve alacaklarını bir gün bile geciktirmeyerek emeklerine saygı duyan Başkan Savaş'a teşekkürlerini ileten HBB personelleri, gelen ikramiyenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Savaş, Hatay'a hizmet etmek için özverili bir şekilde çalışan işçi personellerin ikramiyelerini güzel günlerde sağlıkla harcamalarını diledi.