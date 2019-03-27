Son Dakika Haberleri: HBB'den İşçi Personellerine İkramiye

HBB'den İşçi Personellerine İkramiye

7 dakika önce

HBB bünyesinde çalışan işçi personellerinin 2018 yılına dair hak ettiği 20 günlük özendirme yevmiyesi bedeli tutarındaki ikramiyeyi dağıttı.

HBB'den İşçi Personellerine İkramiye, System.String[]

HBB'nin 418 işçi personeline toplamda 835 bin Türk Lirası tutarındaki ikramiyeyi dağıtması, Büyükşehir personelinin yüzünü güldürdü. Her türlü hak ve alacaklarını bir gün bile geciktirmeyerek emeklerine saygı duyan Başkan Savaş'a teşekkürlerini ileten HBB personelleri, gelen ikramiyenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Savaş, Hatay'a hizmet etmek için özverili bir şekilde çalışan işçi personellerin ikramiyelerini güzel günlerde sağlıkla harcamalarını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:24 Kaynak: Bültenler

İşçi, Güncel
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