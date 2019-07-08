HBB'den sahillere bilgilendirici panolar

Temizliği HBB tarafından yapılan sahil ve kumul alanlarına, alanların korunması, yerlere çöp atılmaması hususunda uyarılar ve çevre bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bilgilendirici ve uyarı niteliği taşıyan panolar yerleştirildi.

Panolarda, sahillerimizdeki nesli tükenme tehlikesi altında bulunan deniz kaplumbağaları, kum zambakları, Akdeniz foku, İskenderun kertenkelesi gibi ilimize özgü biyolojik çeşitlilikler ve türler ile alakalı bilgiler ve yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgiler yer alıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada sahil ve denizlerimizin temiz tutulması ve bilgilendirme panolarına da zarar verilmemesi gerektiği belirtildi. Panoların geçtiğimiz yıl yaz sezonunda tahrip edildiği ifade edilirken deniz ve sahillerin Hatay'ın zenginliği olduğu ve bu konuda yapılan çalışmaların ısrarla korunması gerektiğine dikkat çekildi.