HBB'den sınava girecek öğrenciler için seminer - Son Dakika

Antakya HATMEK konferans salonunda düzenlenen seminere 8. ve 12. öğrencileri ile veliler katıldı.

ÖĞRENCİLERE SINAV KAYGISINI NASIL ORTADAN KALDIRABİLECEKLERİ ANLATILDI

Uzman Psikolog Mehmet Vurkaç, öğrencilere sınav kaygısı ile baş etmenin yöntemlerini anlatırken sınav öncesi ve esnasında oluşabilecek kaygıları azaltmaya yardımcı bazı önerilerde bulundu.

Vurkaç yaklaşık bir saat süren seminerde velilere de bazı tavsiyelerde bulundu. Çocukların gireceği sınavın ne ilk ne de son olacağını velilere hatırlatan Vurkaç, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

KARTAL: SINAVDA KENDİ STRESİMİ NASIL YÖNETEBİLECEĞİMİ ÖĞRENDİM

Seminere katılan 12. sınıf öğrencisi Dilara Kartal, sınava girerken kaygı yaşadığını ifade ederek, "Bazen hem kendi baskımızı hem de gelecek kaygısını taşıyoruz. Kendi stresimizi çok fazla yönetemiyoruz. Dışarıdan bir şeyler duymaya ihtiyacımız oluyor. Bu seminer kendi açımdan çok yararlı oldu. Sınavda kendi stresimi nasıl yönetebileceğimi öğrendim. Seminer için çok teşekkür ederim" dedi.

SANCAK: KATILDIĞIM SEMİNERİN ÇOK FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

8. sınıf öğrencisi Nil Sancak da pazar günü LGS'ye gireceğini belirterek "Sınav esnasında kendi içimde 8 şiddetinde deprem yaratan biriyim. Bu seminer sayesinde kaygımı nasıl dindirebileceğimi öğrendim. Katıldığım seminerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bir başka 8. sınıf öğrencisi Abdullah Yetek de seminere katılmadan önce sormak için 16 soru hazırladığını ancak bunları sormaya gerek kalmadan yanıt bulduğunu ifade etti.

KARAOĞLAN: ÇOCUKLAR İSTEDİĞİ OKULLARA YERLEŞSE DE YERLEŞMESE DE GÖZ BEBEĞİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEK

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi Türkçe öğretmeni Nermin Karaoğlan, "Hem öğretmen hem veliyim. Bir öğretmen olarak veli olmanın kaygısını üstümden atamıyorum. Çok büyük bir heyecan. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çocuklar istediği okullara yerleşse de yerleşmese de göz bebeğimiz olmaya devam edecek. İnanıyorum ki hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapacak" diyerek sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Seminerin sonunda konuşan HBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Ülkü Tecimen, HBB Destek Eğitim Merkezinde yaklaşık bir yıldır hem LGS hem YKS düzeyindeki öğrencilere ücretsiz kurs verdiklerini belirtti.

TECİMEN: BAŞKANIMIZ VE ÖĞRETMENLERİMİZ ADINA SINAVA GİRECEK TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİM

Eğitimlerin pandemi sürecinde yüz yüze ve online olarak gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Tecimen, "Son bir aydır seri deneme sınavları yaparak çocuklarımıza destek vermeye çalıştık. Yaklaşan sınavlar öncesi öğrencilerimizde sınav kaygısının ortaya çıktığını gözlemledik. Bu kaygıyı ortadan kaldırmak için bir uzman psikologdan yardım aldık. Seminerin öğrencilerimiz adına çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Başkanımız ve öğretmenlerimiz adına sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.