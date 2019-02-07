Hbb'den Ulaşım Sıkıntılarına Hızlı Çözüm
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde özverili bir şekilde beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Hatay'ın her ilçesinde yıpranan yollarda yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren HBB ekipleri, Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi'nde beton asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.
Ayrıca Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı Mahallesi'nde de beton asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, halkın daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları adına caddeyi daha temiz ve güvenli hale getirerek halkın hizmetine açtı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
Hatay'da Fırtına Alarmı! 3 İlçede Okullar Tatil Edildi
Son Dakika! VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek
Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın
Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi