Son Dakika Haberleri: Hbb'den Ulaşım Sıkıntılarına Hızlı Çözüm

Hbb'den Ulaşım Sıkıntılarına Hızlı Çözüm

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde özverili bir şekilde beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Hbb'den Ulaşım Sıkıntılarına Hızlı Çözüm, System.String[]

Hatay'ın her ilçesinde yıpranan yollarda yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren HBB ekipleri, Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi'nde beton asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.

Ayrıca Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı Mahallesi'nde de beton asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, halkın daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları adına caddeyi daha temiz ve güvenli hale getirerek halkın hizmetine açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: Bültenler

Defne, Hatay, Güncel
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