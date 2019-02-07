Hbb'den Ulaşım Sıkıntılarına Hızlı Çözüm

Hatay'ın her ilçesinde yıpranan yollarda yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren HBB ekipleri, Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi'nde beton asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.

Ayrıca Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı Mahallesi'nde de beton asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, halkın daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları adına caddeyi daha temiz ve güvenli hale getirerek halkın hizmetine açtı.