HBB'den ulaşım sorunlarına hızlı çözüm

Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe- Gülderen bağlantı yollarında ulaşımı rahatlatabilmek amacıyla harekete geçen HBB ekipleri, vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yol stabilize çalışmalarını gerçekleştirdi.

Mevsimsel koşullar nedeniyle yıpranan ve kullanışsız hale gelen yolları iyileştirerek halkın hizmetine sunan HBB yetkilileri, yol yapım çalışmalarına il genelinde devam edildiğini vurguladı.