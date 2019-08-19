HBB'den ulaşım sorunlarına hızlı çözüm
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, halkın can güvenliği için yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:37 Kaynak: Bültenler
Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe- Gülderen bağlantı yollarında ulaşımı rahatlatabilmek amacıyla harekete geçen HBB ekipleri, vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yol stabilize çalışmalarını gerçekleştirdi.
Mevsimsel koşullar nedeniyle yıpranan ve kullanışsız hale gelen yolları iyileştirerek halkın hizmetine sunan HBB yetkilileri, yol yapım çalışmalarına il genelinde devam edildiğini vurguladı.
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