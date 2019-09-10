HBB Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince

2'si ek olmak üzere toplamda 38 madde görüşülerek karara bağlandığı olağan meclis toplantısında;

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının; Hatay Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan, Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğü 4831 sicil numarası ile tescilli Hatay İmar A.Ş. Genel Kurulumuzda Belediyemiz tüzel kişiliğini temsilen ve Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğü 15096 sicil numarası ile kayıtlı Hatay Ulaşım A.Ş.'nin genel kurulunda belediyemiz tüzel kişiliğini temsilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığının; İskenderun ilçesi Mete Aslan Bulvarı üzerinde bulunan battı- çıktıya 11.08.2017 tarihinde Trabzon ili Maçka ilçesinde Şehit olan J. Astsb. Kd. Bçvş Ferhat Gedik'in isminin verilmesi; İskenderun İsmet İnönü Meydanı (PAC) Battı – Çıktı Projesi yapımından önce profesör Muammer Aksoy Caddesi ile Ulu Cami Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Şehit Ömer Salık Üstgeçidi adı kullanılmakta iken, Battı- Çıktı yapımında üstgeçit kaldırılmış ve üstgeçidin bulunduğu yer altgeçit olmuştur. Burada bulunan altgeçide gönüllü korucu iken şehit düşen Şehit Ömer Salık Altgeçidi isminin verilmesi teklifi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki olağanüstü meclis toplantısının 9 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.