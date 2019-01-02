HBB Hatay Ürünlerinin Tüketimine Dikkat Çekiyor

HBB, Hatay'da üretilen ürünlerin tüketici tarafından kolayca seçilebilmesi ve tüketiminin teşvik edilmesi için kampanya başlattı.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da yerli ürünlere sahip çıkma farkındalığının yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaparak "Hatay'a ait ürünlerin satış yerlerinde ayırt edilebilmesini kolaylaştırmak için bir logo çalışması yaptık. Sevdalısı olduğumuz memleketimizin ekonomik olarak kalkınması ve esnafımızın rahat bir nefes almasını gönülden istiyoruz. Bu nedenle kendi ürünlerimize sahip çıkmak ve vatandaşları bu ürünleri tüketmeye davet etmek için bir kampanya başlattık. Hataylıların bu husustaki duyarlılığının her geçen gün daha da fazla artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.