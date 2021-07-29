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HBB İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

HBB İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor

29.07.2021 14:12
HBB İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üst yapı sorunlarını giderme noktasında tüm birimleri ile koordineli çalışmalara devam ediyor.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sel riski ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe ile Akasya mahallelerinde ve Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi'nde dere temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Dörtyol Tekkoz yayla yolunda yolu genişleten Büyükşehir ekipleri, Hassa ilçesine bağlı Tiyek Mahallesi'nde de yol açma çalışmasını tamamladı.

Ayrıca ekipler, şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel ve taşkınları önlemek amacıyla Hassa ilçesine bağlı Yukarıkarafakılı Mahallesi'nde büz döşedi.

Gümüşgöze, Kuzeytepe, Antakya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel HBB İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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