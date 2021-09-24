HBB kadın üreticilerin yanında - Son Dakika

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı "Sera Tarımında Kadın Eli" projesi kapsamında, 255 seraya domates, salatalıkve biberden oluşan toplam 97 bin 950 adet sebze fidesi dağıttı.

Sezona yetiştirilmek üzere dağıtılan fidelerden, sezon sonunda domateste 10, salatalıkta 5 ve biberde 3 kilogram ortalama verim alındı.

Yaşamın her alanında olduğu gibi tarımda da başarılarından söz ettiren kadınlar, toplam 200 ton domates, 100 ton salatalık ve 100 ton biber hasat etti.

HBB'nin bu projesi kadın üreticilerin aile bütçelerine katkı sağlamalarına da vesile oldu.