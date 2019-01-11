HBB Levhalandırma Çalışmalarına Başladı

Coğrafi bilgi sistemine temel teşkil edecek şekilde konum bilgisi oluşturularak eksik-hatalı kayıtların düzeltilmesi amacıyla HBB tarafından başlatılan levhalandırma çalışmasında kayıt oluşturma işlemi başlatıldı.

Ekipler tarafından Defne ilçesinin cadde-sokak ve kapı numaralarının teker teker kontrolüsağlanarak numarataja ilişkin verilerin toplanmasının ardından ev ve iş yerleri kayıt altına alınacak.