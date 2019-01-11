Son Dakika Haberleri: HBB Levhalandırma Çalışmalarına Başladı

HBB Levhalandırma Çalışmalarına Başladı

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Defne İlçesinde levhalandırma çalışmaları başladı.

HBB Levhalandırma Çalışmalarına Başladı, System.String[]

Coğrafi bilgi sistemine temel teşkil edecek şekilde konum bilgisi oluşturularak eksik-hatalı kayıtların düzeltilmesi amacıyla HBB tarafından başlatılan levhalandırma çalışmasında kayıt oluşturma işlemi başlatıldı.

Ekipler tarafından Defne ilçesinin cadde-sokak ve kapı numaralarının teker teker kontrolüsağlanarak numarataja ilişkin verilerin toplanmasının ardından ev ve iş yerleri kayıt altına alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:46 Kaynak: Bültenler

Defne, Güncel
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