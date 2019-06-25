Son Dakika Haberleri: HBB'nin çalışmaları ile yollar daha güvenli 
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HBB'nin çalışmaları ile yollar daha güvenli 

29 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yollardaki can ve mal güvenliğini arttırmak amacıyla trafik güzergâhlarına uyarıcı levha yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor.

HBB'nin çalışmaları ile yollar daha güvenli , System.String[]

Sürücülerin aşırı hız yapmalarını engellemek ve olası bir soruna fırsat vermemek adına hummalı çalışmalar gerçekleştiren ekipler, il genelinde trafik uyarı levhaları yerleştirme işlemlerine devam ediyor.

Antakya'ya bağlı Alazi Mahallesi'nde tedbir almak üzere birtakım çalışmalar gerçekleştiren ekipler, işaret ve levha bakımının yanı sıra yeni uyarıcı levhaların montajını yaptı. Yollarda trafik güvenliğinin artmasını da isteyen ekipler ayrıca Gülderen Mahallesi'nde trafik güvenlik aynası yerleştirdi.

YAYA VE SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi başkanlığı ekipleri, yaya ve sürücülerin daha güvenli ulaşımlarını sağlamaları amacıyla çalışmalarına il genelinde devam edeceklerini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
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