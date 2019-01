HBB'NİN "Engelliler Sokağa" Projesi Vatandaşların Yüzünü Güldürdü

30 Ocak Çarşamba günü HATMEK'te ikincisi gerçekleştirilen törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HBB Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanı Mehmet Bozkurt, CHP Defne İlçe Başkanı Ali Kemal Yeşiloğlu, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, sivil toplum kuruluşları, dernekler, birçok engelli vatandaş ve aileleri katılım gösterdi.

Engelli hemşehrileri ile yakından ilgilenen Başkan Savaş, katılımcılara karanfil vererek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ PROJELERİMİZ VAR"

HBB Engelli Birimi Sorumlusu Hüseyin Ataşer, "Yaklaşık 3 yıl önce engelli birimimizi kurduk. Hatay'da şu an 93 bin engelli var. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda da oldukça başarı elde ettik. Engellilerin en büyük sorunu erişilebilirlik. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak erişilebilirlik konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Başkanımız ihtiyaç sahibi engelli bireylerin çalışmaları konusunda oldukça yardımcı oldu. Engelliler Sokağı projesi kapsamında geçen yıl 150'ye yakın sandalye dağıttık. Bugün de 80 akülü, 25 manuel ve 10 adet çocuk sandalyesi dağıtımı yaptık. Hatay'ın 10 ilçesinde engelli vatandaşlarımızın aracı yolda kalmasın diye engelli araç şarj üniteleri yaptık. Engelli sporunda da oldukça başarı kazandık. Önümüzdeki günlerde başkanımız ile gerçekleştireceğimiz projelerimiz var. Sayın başkanımız Antakya Belediyesi'nden bugüne kendini hep engelli yerine koyarak empati kurdu. Hatay'daki engelli kardeşlerim adına başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"ENGELLERİ BİRLİKTE AŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ "

Her insanın birer engelli adayı olduğunu belirten Başkan Savaş, "Biz çok güzel işler yapıyoruz. Bugün her ne kadar fiziksel olarak engelli görünümde olsalar da bizler ile gönül birliği kurarak her türlü engelleri aşmayı başaran sizler ile birlikte olmak istedik. İnsanın yaşama sürecinde mutlak ve muallak kader vardır. Bir tıp doktoru olarak şehrimizdeki bütün insanlarımız ile el ele vererek bu şehri kalkındırmak için çalışıyoruz. 10 yıldır kiminin babası, kardeşi veya dayısı olduk. Yüreklerinde engelleri taşımayan hepinizden Allah razı olsun. Sizler ile kader birliği yapmış bir insan olarak çok gurur duyduğumuz bir toplantı yapıyoruz. Hem de engelleri aşmak adına adımlar atıyoruz. İnsanlar doğarken engelli doğabilir. Kaderimizde varsa çocuklarımız da engelli doğabilir. Hayatımızda da engellerle karşılaşabiliriz. Bu engellerin hepsini aşmak bizlerin elindedir. Engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz. Ben hiçbir zaman kötülükle birlikte savaşmam. Kötülüğe, sıkıntıya ve yanlışa karşı savaşırım. Sizlerin de hayır duasını alıyorum. Bundan sonraki süreçlerde de engelli kardeşlerimiz ile birlikteliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, engelli bireylere vermiş odluğu maddi ve manevi desteklerden dolayı Başkan Savaş'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Törenin sonunda tüm katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.