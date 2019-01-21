HBB'nin Sessiz Sporcuları Yeni Sezona Hazırlanıyor

Spor kenti olma yolunda her genci spor dalına yönlendirmek amacıyla çalışmalar yapan ve altyapı takımlarına destek veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, engelli bireylerin hayata atılması adına imkânlar yaratıyor.

Engelli bireylerin toplumda yer edinebilmesi amacıyla HBB bünyesinde kurulan futbol takımı, liginde gösterdiği başarılı maçlarının ardından ligi birinci bitirerek Spor Toto Futbol Süper Ligine yükseldi. Aldıkları destek ve eğitimler ile sessizce zafere doğru koşan HBB'li sporcular, Avrupa şampiyonası hayalini kuruyor.

BAŞARIMIZLA KENTİMİZİN ADINI DUYURMAK İSTİYORUZ

HBB İşitme Engeliler Takım Menajeri Cemil Can sporcuların gelişim süreciyle alakalı yaptığı değerlendirmede,başarılarının gün geçtikçe arttığını belirterek ilerleyen süreçlerde Avrupa liginde yer almak istediklerini dile getirdi.

Menajer Can; "Geçtiğimiz sezon Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Turkcell 1. Ligi C Gurubunda yer aldık ve ligi birinci sırada tamamlayıp şampiyon olduk. Bu sezonİşitme Engelliler Turkcell Süper Liginde yarışıyoruz ve iyi puanlar elde etmek istiyoruz. Geçtiğimiz sene yakaladığımız başarıyı azimli ve planlı çalışmalarımız sayesinde bu senede yakalayarak ligimizde şampiyon olup, Şampiyonlar Liginde mücadele etmek istiyoruz. Kentimiz başta olmak üzere bizlere destek olan ve imkânlar sunan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın adını diğer ülkelerde de duyurmak istiyoruz." Açıklamalarında bulundu.

HBB İşitme Engelliler Futbol Takımı gerçekleştirilen antrenmanda, yeni sezondaki karşılaşmalara hazırlanmak adına ısınma turları yaparak atak geliştirdi.