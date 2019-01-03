HBB Şehir Tiyatrosu'ndan Anlamlı Etkinlik
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), gelecek nesillere önem vererek onların hem fiziki hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için emek harcıyor.
HBB Şehir Tiyatrosu, 2 Ocak Çarşamba günü Hatay MKÜ Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklarla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Şehir Tiyatrosu oyuncuları Sevimsiz Mikroplar adlı okul öncesi oyununu hastanede sergileyerek eğlenceli animasyon gösterilerini çocuklarla buluşturdu.
Tedavileri devam eden çocuklara moral sağlayan tiyatro ekibinin etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Tiyatro ekibinin gösterilerini keyifle izleyen çocuklar onlarla fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:08 Kaynak: Bültenler
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