HBB üstyapı üstyapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor - Son Dakika

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya ve Defne'de kaldırım yenileme, İskenderun'da da kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Antakya ve Defne'nin farklı noktalarında altyapı çalışmalarından dolayı yıpranan kaldırımları onaran HBB ekipleri, İskenderun Karapelit Ali Tekten İlkokulu bahçesi ve İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı stadyum içinde kilitli parke taşı döşedi.