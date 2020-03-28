HBB yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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HBB yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor
25 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Hatay'da ulaşımı rahatlatmak amacıyla il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor.
HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Antakya Tahtaköprü Mahallesi bağlantı yolunda sathi kaplama öncesi zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Çalışmalarının tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerinin temiz ve güvenli bir yolda ulaşım sağlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:42 Kaynak: Bültenler
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