HBB yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Antakya Tahtaköprü Mahallesi bağlantı yolunda sathi kaplama öncesi zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalarının tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerinin temiz ve güvenli bir yolda ulaşım sağlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.