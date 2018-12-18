HBB Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya İnönü Caddesi'nde ihbar üzerine operasyon düzenleyen HBB 1.Bölge Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, haksız bir şekilde ve emek harcamadan para kazananların önüne geçebilmek amacıyla tekerlekli sandalyede dilencilik yapan ve hiçbir engeli bulunmayan dilenciyi tespit etti.

Kendisini engelli gibi gösteren şahıs zabıta ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere sandalyeden kaldırılırken kaçarak izini kaybettirdi.