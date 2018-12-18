HBB Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor
3 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetim ve kontroller çerçevesinde; vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya İnönü Caddesi'nde ihbar üzerine operasyon düzenleyen HBB 1.Bölge Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, haksız bir şekilde ve emek harcamadan para kazananların önüne geçebilmek amacıyla tekerlekli sandalyede dilencilik yapan ve hiçbir engeli bulunmayan dilenciyi tespit etti.
Kendisini engelli gibi gösteren şahıs zabıta ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere sandalyeden kaldırılırken kaçarak izini kaybettirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:30 Kaynak: Bültenler
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