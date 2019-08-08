HBB zabıtasından bayram öncesi gıda denetimi

Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla periyodik olarak denetim gerçekleştiren Büyükşehir zabıtası, Kurban Bayramı öncesinde kasap ve marketleri denetledi. Satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerine, ambalaj durumuna ve fiyat bilgisine bakan HBB zabıtası, işletmelerin hijyen kontrolünü de ihmal etmedi.
İnsan sağlığını etkileyebilecek olası sorunların önlenmesi amacıyla bayram öncesi denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir zabıta ekipleri, vatandaşların kurbanlarını kesim noktalarında kesmeleri konusunda da uyarıda bulundu.