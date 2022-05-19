HBO Max'in ilk Türk içeriği belli oldu! - Son Dakika
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HBO Max'in ilk Türk içeriği belli oldu!

19.05.2022 22:36
HBO Max'in ilk Türk içeriği belli oldu!

HBO Max tarafından ülkemizde yayınlanacak ilk Türk yapımı içerik belli oldu. Ayrıca senaristi ve yönetmeni de ortaya çıktı.

Ülkemizde hizmet veren dijital yayın platformlarının sayısı giderek artıyor. Pek çok kişi de rekabetin başarıyı getireceği düşüncesiyle bu durumu destekliyor. Özellikle Disney Plus'ın Netflix'in yarı fiyatına Türkiye'ye girecek olması büyük ses getirdi. Şimdi ise bir diğer büyük oyuncu olan HBO Max tarafından yayınlanacak ilk Türk yapımı içerik belli oldu.

HBO Max tarafından yayınlanacak ilk Türk içerik: Kör Nokta

Ülkemizde bu yılın 2. yarısında ve muhtemelen sene sonuna doğru yayın hizmetini başlatacak olan HBO Max tarafından yayınlanacak ilk Türk içerik belli oldu. Kör Nokta isimli yapımın senaristinden yönetmenine kadar pek çok detay ortaya çıktı.

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Kör Nokta'nın çekimleri 2 ay sonra başlıyor!

Konuya ilişkin ilk açıklama ünlü müzisyen Sina Koloğlu'ndan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda şunlar söylendi:

Disney'in pek bir şaşalı girişi yanında 'sönük' kaldı HBO. Ama dizileri ile 'kalitesini' ve farkını her daim göstermiş bir platformdur, altını çizelim. Türkiye'de bu yılın sonunda HBO Max Türkiye adı ile başlayacak.

İlk işi belli oldu. Kör Nokta. Senarist Elif Usman. Yönetmen, Ahmet Katıksız. Konusu; Kasabasına dönen bir kadın karşılaştığı cinayeti çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda kasabanın da sırları ve geçmişi ortaya çıkıyor.

Cast çalışmaları devam ediyor. İki aday var başrol için. Birine teklif götürüldü diğeri düşünülüyor. Şahsen biri için olursa 'yerinde bir karar' diye düşünüyorum. Dizinin çekimleri Gökçeada'da, iki ay sonra başlıyor.

HBO Max'in ilk Türk içeriği belli oldu!

Buna ek olarak, AT&T'nin çatı şirketi WarnerMedia tarafından hizmete sunulan ve 27 Mart 2020'de yayın akışını başlatan HBO Max, geçtiğimiz Mart ayında 15 Avrupa ülkesinde daha yayın hayatını başlattı. Öte yandan ABD'de de yüzde 13'lük pazar payı ile şimdiden Netflix'in yarısı kadar aboneye ulaştı. Dolayısıyla ilerleyen günlerde Disney+ ve HBO Max'in isimlerini daha çok duyacağız.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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