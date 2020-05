HBO'nun En İyi Dizileri BluTV'de İzlenecek - Son Dakika

Amerika'nın önde gelen televizyon kanal grubu HBO'nun popüler yapımları BluTV'ye geliyor! Game of Thrones tüm sezon yanı sıra Westworld, Entourage, Sex and the City, The Sopranos gibi en çok izlenen HBO dizileri BluTV'de yayınlanacak.



En Çok İzlenen HBO Dizileri BluTV'de



Ses getiren özel yapımları kadar yurt dışında beğenilen projeleri de izleyicilerle buluşturan Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV, zengin içeriklerine HBO'nun popüler dizilerini de dahil etti.



Westeros'un mistik toprakları ve Yedi Krallık'ın kontrolü için mücadele eden 9 soylu ailenin taht oyunlarını ve düşmanlıklarını anlatan Game of Thrones, tüm sezonlarıyla BluTV'de yerini alıyor. Yapay zekaların kullanıldığı bir eğlence parkında bir grup robotun bilinç kazanması ve ardından yaşananları konu alan Westworld, son 10 yılın en eğlenceli dizileri arasında görülen Entourage, milyonlarca kadının tutkunu olduğu efsanevi dizi Sex and the City ve İtalyan-Amerikan mafya ailesi olan Soprano ailesini konu alan televizyon efsanelerinden olan The Sopranos, BluTV'den izlenebilecek.



Her sezon farklı cinayet ve polis soruşturmasıyla birlikte polislerin sırlarla dolu kişisel hayatlarına odaklanan True Detective ve dünya nüfusunun %2'sinin ani bir şekilde kaybolduktan üç yıl sonra geri kalan bir grup insanın hikayesini anlatan The Leftovers, BluTV'de yayına girmeye hazırlanıyor. Cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarını anlatan Six Feet Under ve insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden olan Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralindeki patlamayı ve yaşananları anlatan Chernobyl gibi başarılı yapımlar yakında tüm bölümleriyle BluTV'de yayına girecek.