The Last of US dizisinden ilk görüntüler geldi!

Video oyun dünyasının en önemli yapımlarından birisi olan The Last of Us, dizi alanında kendine yer buluyor. Sevenlerinin merakla beklediği HBO yapımı dizi, koronavirüs ve karantina süreci nedeniyle uzun süre prodüksiyon aşamasına geçememişti. Çekimleri yapılan yapımın ilk görüntüleri geldi.

The Last of Us, önümüzdeki sezon HBO'da

Dizi dünyasına kazandırdığı kaliteli yapımlarla adından söz ettiren HBO, önümüzdeki sezon platformunda yayınlanacak yeni dizileri bir video içerik ile tanıttı. "Coming To HBO Max" ismiyle yayınlanan videoda The Last of US dizisinden de kısa bir içeriğe yer verildi.

Gelen bilgilere göre yeni HBO yapımı, 2023 yılında izleyiciyle buluşacak. Başrollerini The Mandalorian, Game Of Thrones ve Narcos'dan tanıdığımız Pedro Pascal ve yine Game Of Thrones'da yer alan Bella Ramsey paylaşacak. Öte yandan yayınlanan 20 saniyelik videoya bakıldığında ilk izlenim olarak oyuna bağlı kalındığı görülüyor.

Dizinin ilk sezonun çekimlerinin geçtiğimiz yıl bittiği belirtilmişti. Öte yandan gelen bilgilere göre The Last of Us, ilk sezonunda 10 bölümden oluşacak. İkinci sezonun resmi bir onayı henüz yok. Ancak gelen bilgiler dizinin devam edebileceği yönünde.

Yeni HBO dizisinin yazar ekibinde, oyunlarında yönetmenliğini yapan Neil Druckman yer alıyor. Akıllardaki "Oyunlara ne kadar bağlı kalacak?" sorusuna senarist Craig Mazin geçtiğimiz yıl çekimlerin bitiminde açıklık getirmişti. Mazin, oyunlardaki hikayeyi takip edeceğini aktardı. Ayrıca senariste göre yapımda oyunun tekrarı sayılabilecek sahneler de olmayacak.