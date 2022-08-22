The Last of US dizisinden ilk görüntüler geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

The Last of US dizisinden ilk görüntüler geldi!

22.08.2022 17:56
The Last of US dizisinden ilk görüntüler geldi!

HBO, uzun süredir çıkması beklenen The Last of US ile ilgili ilk içeriğini yayınladı. İşte içerikte öne çıkanlar...

Video oyun dünyasının en önemli yapımlarından birisi olan The Last of Us, dizi alanında kendine yer buluyor. Sevenlerinin merakla beklediği HBO yapımı dizi, koronavirüs ve karantina süreci nedeniyle uzun süre prodüksiyon aşamasına geçememişti. Çekimleri yapılan yapımın ilk görüntüleri geldi.

The Last of Us, önümüzdeki sezon HBO'da

Dizi dünyasına kazandırdığı kaliteli yapımlarla adından söz ettiren HBO, önümüzdeki sezon platformunda yayınlanacak yeni dizileri bir video içerik ile tanıttı. "Coming To HBO Max" ismiyle yayınlanan videoda The Last of US dizisinden de kısa bir içeriğe yer verildi.

HBO Max açıkladı: Abonelikler daha ucuz olacak!

Gelen bilgilere göre yeni HBO yapımı, 2023 yılında izleyiciyle buluşacak. Başrollerini The Mandalorian, Game Of Thrones ve Narcos'dan tanıdığımız Pedro Pascal ve yine Game Of Thrones'da yer alan Bella Ramsey paylaşacak. Öte yandan yayınlanan 20 saniyelik videoya bakıldığında ilk izlenim olarak oyuna bağlı kalındığı görülüyor.

Dizinin ilk sezonun çekimlerinin geçtiğimiz yıl bittiği belirtilmişti. Öte yandan gelen bilgilere göre The Last of Us, ilk sezonunda 10 bölümden oluşacak. İkinci sezonun resmi bir onayı henüz yok. Ancak gelen bilgiler dizinin devam edebileceği yönünde.

The Last of US dizisinden ilk görüntüler geldi!

Yeni HBO dizisinin yazar ekibinde, oyunlarında yönetmenliğini yapan Neil Druckman yer alıyor. Akıllardaki "Oyunlara ne kadar bağlı kalacak?" sorusuna senarist Craig Mazin geçtiğimiz yıl çekimlerin bitiminde açıklık getirmişti. Mazin, oyunlardaki hikayeyi takip edeceğini aktardı. Ayrıca senariste göre yapımda oyunun tekrarı sayılabilecek sahneler de olmayacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Game of Thrones, The Last of Us, HBO, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji The Last of US dizisinden ilk görüntüler geldi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: The Last of US dizisinden ilk görüntüler geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement