Üye Girişi
HBX Arge'den bir buluş daha; tüm mutfağı bir şişeye sığdırdı - Son Dakika

HBX Arge'den bir buluş daha; tüm mutfağı bir şişeye sığdırdı

27.09.2021 15:56
HBX Arge'den bir buluş daha; tüm mutfağı bir şişeye sığdırdı, System.String[]

Merkezi Aydın'da bulunan ve yaklaşık 13 yıldır çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalışmalar yapan Karya Farma HBX AR-GE, ülke genelinde aynı anda 20 değişik bölgede meydana gelen yangınların ardından operasyonel durumlarda olan yetişkinler için vücudun genel olarak...

Merkezi Aydın'da bulunan ve yaklaşık 13 yıldır çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalışmalar yapan Karya Farma HBX AR-GE, ülke genelinde aynı anda 20 değişik bölgede meydana gelen yangınların ardından operasyonel durumlarda olan yetişkinler için vücudun genel olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte mama üretti. Yeni üretimin de patentini aldığını belirten HBX BAP Bilimsel Araştırmalar Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, tamamen doğal ve bitkisel bileşenlerden oluşan yetişkin mamasının askeri, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra dağ sporları yapanların kullanabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Proje Koordinatörü Hakan Başlık, Karya Farma HBX Ar-Ge olarak Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve yeni bir çalışmaya daha patent aldıklarını söyledi. Yeni buluşlarında bünyesinde içerdiği bileşenler sayesinde bağışıklık sistem güçlendirici, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antiparazitik, antikanser özelliklerine haiz bir bitkisel bileşen içerikli mama ürettiklerini kaydeden Başlık, "Bu ürün başta askeri alanlar olmak üzere, itfaiye, arama kurtarma, dağcılıkta ve spor branşlarında tüketilmek üzere geliştirildi. Tatbikat ve savaş durumlarında olan kişiler için de ilave besin kaynağı olarak tüketilebilecek HBX-VMP ismini verdiğimiz bu ürünü geçtiğimiz aylarda Başta Muğla ve Aydın olmak üzere ülkenin değişik illerinde aynı anda başlayan 20'ye yakın orman yangını sırasında planladık. O günlerde gece gündüz orman yangınları ile ve enerji ihtiyaçlarını daha kolay sağlayabilmesi için ürettiğimiz ve mama adını verdiğimiz bu ürünü, tamamen bitkisel içerikli bileşenlerden doğal yöntemler ile elde ettik. Yüksek besin değerlerine sahip, tüketiciler için hem doyurucu hem de koruyucu özelliklere sahip bu ürünümüz ile adeta bir mutfakta olması gereken her şeyi şişenin içine sığdırdık. Ürün besleyici olmasının yanında tat ve aroma olarak da oldukça beğenildi" diye konuştu. - AYDIN

HBX Arge'den bir buluş daha; tüm mutfağı bir şişeye sığdırdı
HBX Arge'den bir buluş daha; tüm mutfağı bir şişeye sığdırdı

Araştırma Geliştirme, Togo Cumhuriyeti, İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HBX Arge'den bir buluş daha; tüm mutfağı bir şişeye sığdırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu 15:51 Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı 15:42 Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı 15:34 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı
Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim 15:32 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu 15:19 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 14:59 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 14:39 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak 14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak

Son Dakika Haberleri
16:07 Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı
15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir
15:42 Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:33 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
15:31 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim
15:20 Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı
15:18 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
14:58 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı         
16:07
Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir         
15:44
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması         
15:33
Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı         
15:20
Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız         
15:09
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı         
12:35
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu         
09:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 16:14:20. #1.13#
SON DAKİKA: HBX Arge'den bir buluş daha; tüm mutfağı bir şişeye sığdırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement