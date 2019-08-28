Son Dakika Haberleri: HDI, ERGO Sigortayı satın aldı
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HDI, ERGO Sigortayı satın aldı

56 dakika önce

HDI Sigorta'nın ERGO Sigorta'yı satın alma süreci ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden onay geldi.

HDI, ERGO Sigortayı satın aldı, System.String[]

HDI Sigorta'nın ERGO Sigorta'yı satın alma süreci ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden onay geldi.

Maliye Bakanlığı, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:40 
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