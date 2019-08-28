HDI, ERGO Sigortayı satın aldı
56 dakika önce
HDI Sigorta'nın ERGO Sigorta'yı satın alma süreci ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden onay geldi.
HDI Sigorta'nın ERGO Sigorta'yı satın alma süreci ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden onay geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:40
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