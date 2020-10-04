HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 78-81

SALON: Enka

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Altuğ Köselerli (xx), Ayşenur Yazıcıoğlu (xx)PETKİMSPOR: Ray (xxx) 26, Serkan (x), Wimbush (x) 4, Hummer (x) 5, Zack (xxx) 20, Vasiliauskas (xxx) 15, Ege (x), Hakan (x) 3, Canberk (x) 2, Boran (x) 3, Alp (x)HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Wright (xxx) 24, Sinan (xx) 9, Saldivar (xxx) 18, Leissner (x) 4, Kairys (xx) 6, Macura (xx) 8, Ekrem (x), Egemen (xxx) 12, Utku (x)1'İNCİ PERİYOT: 19-29İLK YARI: 40-523'ÜNCÜ PERİYOT: 58-63

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Büyükçekmece'ye deplasmanda yenilen ligin yeni ekiplerinden Petkimspor, evindeki ilk sınavda da HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a da mağlup olmaktan kurtulamadı: 78-81. Enka Spor Salonu'nda koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçın ilk periyodu 19-29, ilk yarısı 40-52 sonuçlandı. Üçüncü periyottan itibaren 12 sayılık farkı kapatmaya başlayıp periyodu 58-63 geride tamamlayan Petkim, son periyotta rakibini yakalasa da maçı mağlubiyetle tamamladı: 78-81.

- Aliağa