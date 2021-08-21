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HDI Sigorta Afyon Belediyespor, geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor - Son Dakika

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor

21.08.2021 11:44
HDI Sigorta Afyon Belediyespor, geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un başantrenörü Faruk Beşok, yeni sezonda geçen yılki gibi sahada hırslı ve istekli olacaklarını belirterek, "Avrupa'nın en kaliteli liglerinden birinde ve zor şartları kendi lehine çevirmeyi bilen ekip olarak bu sezon da...

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un başantrenörü Faruk Beşok, yeni sezonda geçen yılki gibi sahada hırslı ve istekli olacaklarını belirterek, "Avrupa'nın en kaliteli liglerinden birinde ve zor şartları kendi lehine çevirmeyi bilen ekip olarak bu sezon da başarılı olmaya çalışacağız." dedi.

Temmuz ayında takımın başına geçen Beşok, AA muhabirine, 20 yıllık oyunculuk ve antrenörlük kariyerinin ardından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un kulüp başkanı Cömert Küce'nin teklifinin kendisini ve ailesini mutlu ettiğini söyledi.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4 yıl başantrenörlük yaptığını, her antrenörün hedefinin Basketbol Süper Ligi olduğunu dile getiren Beşok, şöyle konuştu:

"HDI Sigorta Afyon Belediyespor, geçen yılı başarılı geçirmiş bir kulüp. Bu başarının sonucunda da oyuncular daha yüksek bütçelere ve iyi kontratlarla başka yerlere gidiyor. Afyon Belediyespor'un artık böyle bir misyonu da oluştu. Oyuncular bizim takıma önümüzdeki sezona hedef yapmak için geliyor. Buna da en güzel örnek olarak Meksikalı oyuncu Pako Cruz ile Egemen Güven'i söyleyebiliriz. Geçen sezonki başarılarıyla daha yüksek kontratlar alıp başka takımlara gittiler. Bence, Afyon Belediyespor da bundan dolayı mutlu oluyor. Tabii ki iyi oyuncuların takımda kalmalarını isterler ama sonuçta bu, bütçe işi. Bu bütçe de Afyon Belediyespor'un aynı misyonla gideceğini gösteriyor. Oyuncularımız inşallah gittiği takımlarda da başarılı olur. Bu sene de yine önümüzdeki sezonu kendilerine hedef yapmış Ayberk Olmaz, Ergi Tırpancı gibi genç yetenekleri, Türk basketbolu için önemli oyuncuları kadromuza kattık. Kendi takımlarında süre alamamış oyuncular için de Afyon Belediyespor'un yapısı çok uygun."

" Anadolu Efes'te ilgilendiğimiz bir oyuncu var"

Beşok, transferde ayrıca Merthan Mutlu ile 4 yabancı oyuncuyu da kadrolarına kattıklarını hatırlattı.

Transfere şartlar gereği geç başladıklarını aktaran Beşok, "Afyon Belediyespor, buna alışık. Geçen yıl da aynı şartlarda ilerlendi. Bu sezon da takımda birkaç yerde transfer eksiğimiz var. Sonuçta Süper Lig oyuncusu kalitesinde dar bir rotasyon var. Rotasyon noktasında birkaç genç oyuncuyu daha transfer etmek istiyoruz. Bu transferler de diğer kulüplerde oynayamayan oyuncular. Yine, Anadolu Efes'ten bir oyuncu ile ilgileniyoruz. Onlar da tabii ki yaz dönemini oyuncularıyla beraber geçirmek istiyor. Beklediğimiz 2 oyuncuyu transfer edebilirsek istediğimiz kadroyu kurmuş olacağımıza inanıyorum. Geçen yılki mücadeleyi gösterip, hırslı ve istekli olacağız. Avrupa'nın en kaliteli liglerinden birinde ve zor şartları kendi lehine çevirmeyi bilen ekip olarak bu sezon da başarılı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor
HDI Sigorta Afyon Belediyespor, geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor HDI Sigorta Afyon Belediyespor, geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor - Son Dakika Spor


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