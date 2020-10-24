HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Türk Telekom: 84-89

SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Serhat Büker HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 6, Utku Saraloğlu 9, Javier Cruz Saldivar 21, Paul Tanner Leissner 14, Ekrem Sancaklı, Akif Egemen Güven 15, Conathan Paul Macura 10, Ali Tuncer 9, Leon Harun Apaydın.TÜRK TELEKOM: Baldwin Kamar 4, Erdi Gülaslan 7, Samuel Thomas Dekker 28, Can Korkmaz 8, Samet Geyik 2, Tyler Ennise Mcintyre 13, Göktuğ Baş, Kyle Gregory 18, Michael Eric 9. 1'İNCİ PERİYOT: 22-28DEVRE: 33-44 3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-62
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ligin beşinci haftasında evinde Türk Telekom'a 84-89 mağlup oldu.
Mücadeleye iki takım da hızlı başladı. İki takımda hücum etkili performanslar gösterirken, ilk çeyrek konuk Türk Telekom'un 28-22 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyreğe hızlı başlayan taraf Afyon Belediyespor oldu. Ev sahibi ekip farkı, kapatmasına karşın, Türk Telekom hücumda gösterdiği perfpmansla çeyreğin sonunda farkı yeniden çift hanelere geçti: 33-44. Üçüncü çeyrekte de rakibin kendisini yakalamasına izin vermeyen Türk Telekom, final periyoduna 8 sayılık farkla 62-54 önde girmeyi başardı. Son periyodun başlarında eşitliği yakalayan Afyon Belediyespor, öne geçmeyi başaramadı. Maçın sonlarına doğru yeniden ivme yakalayan Türk Telekom sahadan 89-84 galip ayrıldı.
- Kaynak: DHA
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