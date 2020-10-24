HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Türk Telekom: 84-89

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ligin beşinci haftasında evinde Türk Telekom'a 84-89 mağlup oldu.

Mücadeleye iki takım da hızlı başladı. İki takımda hücum etkili performanslar gösterirken, ilk çeyrek konuk Türk Telekom'un 28-22 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyreğe hızlı başlayan taraf Afyon Belediyespor oldu. Ev sahibi ekip farkı, kapatmasına karşın, Türk Telekom hücumda gösterdiği perfpmansla çeyreğin sonunda farkı yeniden çift hanelere geçti: 33-44. Üçüncü çeyrekte de rakibin kendisini yakalamasına izin vermeyen Türk Telekom, final periyoduna 8 sayılık farkla 62-54 önde girmeyi başardı. Son periyodun başlarında eşitliği yakalayan Afyon Belediyespor, öne geçmeyi başaramadı. Maçın sonlarına doğru yeniden ivme yakalayan Türk Telekom sahadan 89-84 galip ayrıldı.

- Afyonkarahisar