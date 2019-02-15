Son Dakika Haberleri: Hdı Sigorta Alex de Souza'yı İstanbul'da Ağırladı

Hdı Sigorta Alex de Souza'yı İstanbul'da Ağırladı

13 dakika önce

Sporun gelişimi için Türkiye'de faaliyetlerine başladığı günden bugüne destek veren HDI Sigorta, Türkiye'de bulunduğu dönem boyunca birçok sporseverin gönlünde taht kuran Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza'yı İstanbul'da ağırladı.

Hdı Sigorta Alex de Souza'yı İstanbul'da Ağırladı, System.String[]
Sporun gelişimi için Türkiye'de faaliyetlerine başladığı günden bugüne destek veren HDI Sigorta, Türkiye'de bulunduğu dönem boyunca birçok sporseverin gönlünde taht kuran Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza'yı İstanbul'da ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, futbolcu Alex de Souza İstanbul'a gelerek HDI Sigorta binasında HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ve yönetim kadrosu tarafından ağırlandı.

HDI Sigorta personeli ile bir araya gelen Alex de Souza forma imzaladı. Çalışanlar ile birlikte fotoğraflar çektiren futbolcu, akşam saatlerinde kendisi için hazırlanan partiye katıldı.

Alex de Souza, bugün saat 20.30'da HDI Sigorta sponsorluğunda gerçekleşecek online bilgi yarışması HADİ'yi sunacak. Bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon liraya yakın ödül dağıtan HADİ isimli yarışma 50 bin TL'lik ödül verecek.

Yarışmada katılımcılar Alex de Souza'nın sunumunda cevap arayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:23:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdı Sigorta Alex de Souza'yı İstanbul'da Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]