Son Dakika Haberleri: Hdı Sigorta, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'ni Ağırladı

Hdı Sigorta, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'ni Ağırladı

59 dakika önce

HDI Sigorta, yeni genel müdürlük binasında Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'ne ev sahipliği yaptı.

Hdı Sigorta, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'ni Ağırladı, System.String[]
HDI Sigorta, yeni genel müdürlük binasında Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'ne ev sahipliği yaptı.Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sigorta brokerlığını geliştirmek, bu mesleği tercih edeceklere doğru alanı ve yeterli zemini hazırlamak için faaliyet gösteren Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'nin ocak ayı yönetim kurulu toplantısı, HDI Sigorta Genel Müdürlüğü'nün yeni binasında gerçekleşti.

Sektöre ve mesleğe ilişkin gündemin görüşüldüğü ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının sonrasında, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun ev sahipliğinde, HDI Sigorta genel müdür yardımcılarının ve kurumsal sigortacılık grup müdürünün katıldığı kısa bir sohbet toplantısı gerçekleşti.

Sohbet toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hancıoğlu, "Her anlamıyla oldukça verimli geçen toplantıda, sektörün geliştirilmesi ve büyümesi için ne gibi adımlar atılabileceğini konuştuk, önerilerimizi masaya yatırdık." ifadesini kullandı.

Toplantıların ardından düzenlenen HDI Binası açılış kokteyline Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği yönetim kurulu üyeleri ve HDI Sigorta yöneticileri de katıldı. Kokteylde yoğun iş temposuna kısa bir mola verildi.

Kokteylde, 95 yaşına giren sektörün duayen ismi David Cohen ile sektörün önde gelen isimlerinden Çiğdem Ergelen'in doğum günleri de yaklaşık 300 kişiyi bulan davetlilerin huzurunda kutlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Türkiye, CEO, Sigorta, Ekonomi
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