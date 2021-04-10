HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları sürüyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları, Yalova ve Bursa'da devam ediyor.
Yalova'da 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan maçta Galatasaray, 1907 Fenerbahçe'i 69-63 yendi.
Aynı salonda yapılan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Bağcılar Belediyespor: 63-36
Gazişehir Gaziantep- TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 60-34
Pendik Belediyesi Anadolu Yakası- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 71-57
Bursa'daki maçlar
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Spor Salonu yapılan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ceylanpınar Belediyespor: 75-34
Yalova Ortopedikler Spor Kulübü-Güçlü Eller Spor Kulübü: 82-46
Beşiktaş HDI Sigorta- İskenderun Engelliler: 83-64
Ligde 1. etap müsabakaları, 12 Nisan Pazartesi günü sona erecek.
Kaynak: AA
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