HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları sürüyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları, Yalova ve Bursa'da devam ediyor.

Yalova'da 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan maçta İzmir Büyükşehir Belediyespor, TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübünü 58-19 yendi.

Aynı salonda yapılan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Galatasaray- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 65-40

Pendik Belediyesi Anadolu Yakası- Fenerbahçe: 51-80

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü- Beşiktaş HDI Sigorta: 49-69

Bursa'daki maçlar

Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Bağcılar Belediyespor-Güçlü Eller Spor Kulübü: 71-35

İskenderun Engelliler- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 66-78

Ceylanpınar Bedensel Engelliler- Ordu Büyükşehir Belediyespor: 56-93

Ligde 1. etap müsabakaları, yarın sona erecek.