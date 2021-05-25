HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları devam ediyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla devam etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan günün ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 79-35 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer karşılaşmalarda Gazişehir Gaziantep, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 72-61, 1907 Fenerbahçe de Bağcılar Belediyespor'u 75-46 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Ceylanpınar BESK: 65 - TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 62

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66 - Yalova Ortopedikler Spor Kulübü: 67

Beşiktaş HDI Sigorta: 74 - Güçlü Eller Spor Kulübü: 25

Ordu Büyükşehir Belediyespor: 79 - İskenderun Engelliler: 76