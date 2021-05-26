HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları devam ediyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla devam etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan günün ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyespor'u 59-53 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer karşılaşmalarda İzmir Büyükşehir Belediyespor, 1907 Fenerbahçe'yi 60-57, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü de Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 72-55 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü- Beşiktaş HDI Sigorta: 51-73

Güçlü Eller Spor Kulübü- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 39-75

Galatasaray-Ceylanpınar BESK: 89-65

İskenderun Engelliler-Gazişehir Gaziantep: 48-79