HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları devam ediyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla devam etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 60-52 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada Beşiktaş HDI Sigorta, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 83-49, Bağcılar Belediyespor ise Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 68-53 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Galatasaray- TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 69-37

1907 Fenerbahçe-Güçlü Eller Spor Kulübü-: 89-34

Gazişehir Gaziantep-Yalova Ortopedikler Spor Kulübü: 79-59

Ceylanpınar BESK- Pendik Belediyesi Anadolu Yakası: 65-85