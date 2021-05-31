HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları devam ediyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla devam etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Galatasaray, Yalova Ortopedikler'i 62-61 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada Beşiktaş HDI Sigorta, Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 78-40, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 61-41 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü-1907 Fenerbahçe: 45-91

İskenderun Engelliler- Pendik Belediyesi Anadolu Yakası: 54-68

Bağcılar Belediyespor-Ceylanpınar BESK: 86-77

Güçlü Eller Spor Kulübü-Gazişehir Gaziantep: 28-69