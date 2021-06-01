HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları devam ediyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla devam etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Beşiktaş HDI Sigorta, Gazişehir Gaziantep'i 80-48 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 64-60, Galatasaray, Bağcılar Belediyespor'u 76-46 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Ceylanpınar BESK- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 44-65

İskenderun Engelliler- TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 66-61

Ordu Büyükşehir Belediyespor- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 63-71

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-1907 Fenerbahçe: 57-69