HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları tamamlandı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla sona erdi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Bağcılar Belediyespor, İskenderun Engelliler'i 74-58 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 81-66, 1907 Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 77-67 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Ceylanpınar BESK- Beşiktaş HDI Sigorta: 52-80

Güçlü Eller ESK- Galatasaray: 44-81

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü- TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 88-57

Pendik Belediyesi Anadolu Yakası- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 57-67