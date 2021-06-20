HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off karşılaşmaları yarın başlayacak.
Normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımların mücadele edeceği play-off'ta maçlar, 21-29 Haziran tarihlerinde Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.
Üç maç üzerinden oynanacak play-off'ta ilk turda 2 galibiyet alan kulüpler, yarı finale yükselecek.
Play-off çeyrek final maç programı şu şekilde:
Yarın:
11.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Yalova Ortopedikler
15.00 1907 Fenerbahçe- Bağcılar Belediyespor
17.00 Galatasaray-Gazişehir Gaziantep
22 Haziran Salı:
11.00 Yalova Ortopedikler-Beşiktaş HDI Sigorta
13.00 Bağcılar Belediyespor-1907 Fenerbahçe
15.00 Gazişehir Gaziantep-Galatasaray
17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
23 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)
11.00 1907 Fenerbahçe-Bağcılar Belediyespor
13.00 Galatasaray-Gazişehir Gaziantep
15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Yalova Ortopedikler
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Yarı final karşılaşmaları 24-26 Haziran, üçüncülük maçı ve final serisi ise 27-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Yarı final ve final mücadeleleri, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Kaynak: AA
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